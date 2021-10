Uomini e Donne, anticipazioni 15 ottobre: Maria De Filippi non si fida più di Joele Milan. Uscita tra Ida Platano e Diego? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 15 ottobre: alla fine della settimana il dating show di Maria De Filippi ci regalerà nuove emozioni. Quali? Scopriamolo subito! Uomini e Donne, anticipazioni 15 ottobre: ecco come reagisce Maria De Filippi di fronte all’ “inganno” di Joele Milan Ormai annunciamo ogni giorno la “cacciata” di Joele Milan da parte di Maria De Filippi, dopo che quest’ultima ha scoperto che il tronista ha chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di sentirsi senza informare la redazione. Ma come è avvenuto il “drammatico” momento? Pare che “Queen Mary” non abbia detto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 15 ottobre 2021)15: alla fine della settimana il dating show diDeci regalerà nuove emozioni. Quali? Scopriamolo subito!15: ecco come reagisceDedi fronte all’ “inganno” diOrmai annunciamo ogni giorno la “cacciata” dida parte diDe, dopo che quest’ultima ha scoperto che il tronista ha chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis di sentirsi senza informare la redazione. Ma come è avvenuto il “drammatico” momento? Pare che “Queen Mary” non abbia detto ...

