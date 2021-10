(Di venerdì 15 ottobre 2021), come quella parola friulana che indica un aggeggio, un marchingegno, un qualcosa che non si può spiegare, ma inspiegabilmente funziona!come il nuovoda tavolo ideato da MateâriuM, laboratorio di nuove drammaturgie, nato nel 2012 come progetto dell’associazione culturale Servi di Scena di San Daniele del! È un progetto su cui il gruppo ideatore – formato da Marialuisa Antonini, Alessandro Romanzin, Hava Toska e Stefania Ursella – sta lavorando da tre anni, risultato dell’esperienza maturata nell’ambito dei laboratori di scrittura, e che ora è pronto a diventare realtà grazie all’aiuto di chi vorrà sostenere il progetto e prenotare una copia dipartecipando al crowdfunding sulla piattaforma ProduzionidalBasso, attivo da lunedì 11 ottobre a lunedì primo novembre. I ...

udine20 : Tramai, gioco made in Friuli dove vince chi inventa la storia migliore! - - betapdb : RT @GioiaBattista: Condivido la magnifica e geniale idea degli amici di @Matearium - laboratorio di nuove drammaturgie Condividete e dona… - GioiaBattista : Condivido la magnifica e geniale idea degli amici di @Matearium - laboratorio di nuove drammaturgie Condividete e… - beaumont_thad : Sostieni anche tu 'Tramai - imprevisti, trame, pecore!', il gioco da tavolo di scrittura dedicato all'ideazione di… - Udine_news_ : Tramai il nuovo gioco da tavolo ideato da MateâriuM dedicato alla scrittura - -

Tramai, come quella parola friulana che indica un aggeggio, un marchingegno, un qualcosa che non si può spiegare, ma inspiegabilmente funziona!come il nuovo gioco da tavolo ideato da MateâriuM , laboratorio di nuove drammaturgie, nato nel 2012 come progetto dell'associazione culturale Servi di Scena di San Daniele del Friuli ! È ...