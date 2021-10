Tensione in Cdm su reddito cittadinanza, sfida sarà in manovra (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tensione in Consiglio dei ministri sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Alla fine il primo "round" se lo sono aggiudicati M5s e Pd, ma la partita è solo rimandata a quando sarà discussa la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)in Consiglio dei ministri sul rifinanziamento deldi. Alla fine il primo "round" se lo sono aggiudicati M5s e Pd, ma la partita è solo rimandata a quandodiscussa la ...

