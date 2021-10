Tale e Quale Show 2021: la classifica della puntata del 15 ottobre, vincitore serata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tale e Quale Show 2021: la classifica della quinta puntata 15 ottobre, vincitore serata Tale E Quale Show 2021 classifica – Questa sera, venerdì 15 ottobre 2021, è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti che vede 11 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. A vincere la puntata è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… LA classifica NOTIZIA IN ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 15 ottobre 2021): laquinta15– Questa sera, venerdì 15, è andata in onda la quintadi, il programma di Carlo Conti che vede 11 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. A vincere laè stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… LANOTIZIA IN ...

Advertising

taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - koala_moonlight : RT @iamamexal: Ed io che credevo che Irama fosse in tendenza per aver fatto uscire l’album a sopresa per poi scoprire che lo stanno imitand… - ElliElli44 : RT @perchetendenzat: “ #taleequaleshow “: di nuovo 1^ in tendenza, tale e quale ad una settimana fa. @taleequaleshow lo sapete che avete t… -