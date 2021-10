Silvia torna all’Università senza il Green Pass e per lei arrivano i Carabinieri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Silvia, la studentessa di Bologna senza Green Pass, nonostante gli insulti e gli sputi ricevuti dai compagni, è tornata all’Università per rivendicare il suo diritto di seguire le lezioni. Sputi, insulti e minacce da parte dei compagni non hanno fermato Silvia Ramella Pezza, la studentessa “no Green Pass” iscritta alla facoltà di Filosofia all’Università L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 ottobre 2021), la studentessa di Bologna, nonostante gli insulti e gli sputi ricevuti dai compagni, ètaper rivendicare il suo diritto di seguire le lezioni. Sputi, insulti e minacce da parte dei compagni non hanno fermatoRamella Pezza, la studentessa “no” iscritta alla facoltà di FilosofiaL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : Silvia, la studentessa universitaria no green pass torna in aula: altra lezione interrotta - fanpage : Silvia, la studentessa di Bologna no Green pass, è tornata in aula. La lezione è stata di nuovo sospesa e sono arri… - sardo1951 : RT @FPanunzi: Saranno felici i suoi compagni di corso - Silvia la studentessa no green pass torna in aula a Bologna: altra lezione interrot… - chrean : RT @wolfPris: ahahah. cogliona bis. Fossi nei tuoi colleghi d'aula.. meglio che non lo dica. - Marcello804 : RT @Corriere: Silvia, la studentessa universitaria no green pass torna in aula: altra lezione interrotta -