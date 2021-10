Scoperta a Ercolano | ritrovato lo scheletro dell' ultimo fuggiasco

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Loparzialmente mutilato di uomo che la valanga di fuoco e gas sputata dal Vesuvio in eruzione ha fermato a un passo dal mare e dal miraggioa salvezza. A 25 anni dagli ultimi scavi, arriva da, documentata in esclusiva dall’ANSA, unache potrà portare nuova luce sugli ultimi momenti di vitaa cittadina seppellita come la vicina Pompei dall’eruzione del 79 d.C. “Un ritrovamento da cui ci aspettiamo moltissimo”, sottolinea appassionato il direttore Francesco Sirano, dal 2017 alla guida del Parco Archeologico patrimonio’Umanità. Mentre il ministroa cultura Franceschini applaude e parla di “sensazionale”. Il teatro è quello’antica spiaggiaa cittadina, lo ...