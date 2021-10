Processo Regeni annullato, ecco perché è stato possibile. La differenza con il caso Abu Omar quando erano imputati gli agenti della Cia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come è stato possibile che il Processo per la morte di Giulio Regeni sia stato azzerato, quando invece nel Processo per il caso Abu Omar – sequestrato dai servizi segreti italiani e statunitensi e torturato in Egitto – gli agenti della Cia imputati sono stati giudicati fino in Cassazione? La risposta è nella modifica dell’articolo 420 bis del codice di procedura penale avvenuta nell’ambito della legge delega al governo del 28 aprile 2014. Il presidente del Consiglio era Matteo Renzi e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Ebbene prima di quella riforma il testo prevedeva che il giudice disponesse “anche di ufficio” la rinnovazione dell’avviso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come èche ilper la morte di Giuliosiaazzerato,invece nelper ilAbu– sequestrato dai servizi segreti italiani e statunitensi e torturato in Egitto – gliCiasono stati giudicati fino in Cassazione? La risposta è nella modifica dell’articolo 420 bis del codice di procedura penale avvenuta nell’ambitolegge delega al governo del 28 aprile 2014. Il presidente del Consiglio era Matteo Renzi e il ministroGiustizia, Andrea Orlando. Ebbene prima di quella riforma il testo prevedeva che il giudice disponesse “anche di ufficio” la rinnovazione dell’avviso ...

