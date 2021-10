“Non sono scema, so tutto”. Manila Nazzaro tira fuori le unghie e smaschera tre vipponi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mancano poche ore alla messa in onda della decima puntata del GF Vip 6, in onda il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Anche questa volta Alfonso Signorini sarà in compagnia delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e il trio sarà nuovamente pronto a trattare tanti temi. Tra questi la definitiva rottura tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè, l’avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, l’amicizia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ma anche le liti del trio composto da Soleil, Sophie e Gianmaria. Durante la diretta del 15 ottobre non è assolutamente da escludere che possano esserci degli ma già in casa gli animi sono accesissimi. In queste ore Manila Nazzaro si è scagliata contro Gianmaria, Soleil e Sophie, protagonisti di una lite durante la scorsa puntata. GF Vip 6, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mancano poche ore alla messa in onda della decima puntata del GF Vip 6, in onda il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Anche questa volta Alfonso Signorini sarà in compagnia delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e il trio sarà nuovamente pronto a trattare tanti temi. Tra questi la definitiva rottura tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè, l’avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, l’amicizia tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ma anche le liti del trio composto da Soleil, Sophie e Gianmaria. Durante la diretta del 15 ottobre non è assolutamente da escludere che possano esserci degli ma già in casa gli animiaccesissimi. In queste oresi è scagliata contro Gianmaria, Soleil e Sophie, protagonisti di una lite durante la scorsa puntata. GF Vip 6, ...

