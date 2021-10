“Mi scusi, avevo fame”, il biglietto di scuse e i 10 euro restituiti dopo aver “rubato” le brioches in un bar | VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aveva sottratto un vassoio con dieci brioches da una cesta posta all’esterno di un bar di Pistoia perché “aveva fame”. Poi, una volta trovati i soldi, è tornato in quel locale per lasciare un biglietto con le sue scuse e una banconota da 10 euro, per saldare quel conto non pagato. E ora il proprietario di quel bar si è messo alla ricerca di quella persona per offrirgli un posto di lavoro. Perché, anche se all’inizio si era arrabbiato per il furto, quel gesto ha fatto emergere un’esigenza sociale. A #Mattino5 la storia di un uomo disperato a Pistoia: ruba i cornetti e scrive “Scusate avevo fame”. Il barista ora fa un appello per offrirgli un lavoro pic.twitter.com/7XHBa5gz30 — Mattino5 (@mattino5) October 14, 2021 Pistoia, ruba una brioches dal ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Aveva sottratto un vassoio con diecida una cesta posta all’esterno di un bar di Pistoia perché “aveva”. Poi, una volta trovati i soldi, è tornato in quel locale per lasciare uncon le suee una banconota da 10, per saldare quel conto non pagato. E ora il proprietario di quel bar si è messo alla ricerca di quella persona per offrirgli un posto di lavoro. Perché, anche se all’inizio si era arrabbiato per il furto, quel gesto ha fatto emergere un’esigenza sociale. A #Mattino5 la storia di un uomo disperato a Pistoia: ruba i cornetti e scrive “Scusate”. Il barista ora fa un appello per offrirgli un lavoro pic.twitter.com/7XHBa5gz30 — Mattino5 (@mattino5) October 14, 2021 Pistoia, ruba unadal ...

Ultime Notizie dalla rete : scusi avevo Ruba brioches al bar: 'Avevo fame, non avevo soldi'. E il proprietario ora vuole assumerlo Aveva rubato delle brioche in un bar perché aveva fame . Ma non appena ha avuto dei soldi ha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro: 'Buongiorno, mi scusi, l'altra mattina avevo fame e non avevo soldi. Grazie '. Questo il messaggio che il titolare di un bar di Pistoia ha trovato fuori dalla porta. Leggi anche > È successo il giorno dopo il furto ...

