Marroccu saluta il Genoa | “E’ stato un orgoglio lavorare qui | devo ringraziare Preziosi”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Francescoha risolto il proprio contratto con il. L’ormai ex direttore sportivo rossoblu hato il club con questo messaggio riportato da Il Secolo XIX: “Ringrazio ilnelle persone che lo hanno composto nei due anni in cui sonodirettore sportivo: mi riferisco agli allenatori che si sono avvicendati, ai calciatori, ai dirigenti, e soprattutto al presidente, la verità è che io sarò l’ultimo direttore sportivo dell’eraale quindiil presidente per avermi dato questa di chance dicon il club più antico d’Italia e mi sembrava doveroso uscire di scena lui uscire con lui. Auguro alla nuova proprietà i migliori successi le migliori fortune, con me ...