Mandragora: «Napoli in forma, non vediamo l’ora di scendere in campo. Su Belotti…» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Torino Channel in vista della sfida contro il Napoli. Le sue parole Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Torino Channel in vista della sfida contro il Napoli. Le sue parole. Napoli – «Sono contento di tornare lì, sarà una partita piena di emozioni. Gioco nella mia città, cercherò di lasciare da parte le emozioni e fare una prova convincenti. Sono in forma e con un grande organico, che lotta per obiettivi importanti. Ci stiamo allenando bene, non vediamo l’ora di scendere in campo». SETTIMANA DI LAVORO – «C’erano tanti nazionali, il mister ci hanno lavorare e noi lo abbiamo fatto con entusiasmo. Arriveremo alla gara nel migliore dei modi, i nazionali sono tornati e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rolandoha parlato ai microfoni di Torino Channel in vista della sfida contro il. Le sue parole Rolandoha parlato ai microfoni di Torino Channel in vista della sfida contro il. Le sue parole.– «Sono contento di tornare lì, sarà una partita piena di emozioni. Gioco nella mia città, cercherò di lasciare da parte le emozioni e fare una prova convincenti. Sono ine con un grande organico, che lotta per obiettivi importanti. Ci stiamo allenando bene, nondiin». SETTIMANA DI LAVORO – «C’erano tanti nazionali, il mister ci hanno lavorare e noi lo abbiamo fatto con entusiasmo. Arriveremo alla gara nel migliore dei modi, i nazionali sono tornati e ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Mandragora: 'Il Napoli è una squadra forte, per me sarà una partita emozionante' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Mandragora: 'Il Napoli è una squadra forte, per me sarà una partita emozionante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Mandragora: 'Il Napoli è una squadra forte, per me sarà una partita emozionante' - napolimagazine : TORINO - Mandragora: 'Il Napoli è una squadra forte, per me sarà una partita emozionante' - apetrazzuolo : TORINO - Mandragora: 'Il Napoli è una squadra forte, per me sarà una partita emozionante' -