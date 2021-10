LIVE – Zverev-Fritz 6-4 | 3-6 | 1-0 Masters 1000 Indian Wells 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ile latestuale della sfida tra Alexandere Taylor, valevole per i quarti di finale deldi. Il tedesco vuole arrivare sino in fondo e trionfare nel ‘Mille’ americano. Prima però dovrà fronteggiare e battere il pericoloso padrone di casa, già mietitore di Berrettini e Sinner. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di venerdì 15 ottobre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-4, 3-6, 1-0 TERZO SET – Doppio fallo di. 30-30. TERZO SET – Passante di dritto semplicemente sensazionale di. ...

...matchsu Sky. Di seguito il tabellone e il programma: Il tabellone dei quarti di finale [11] Schwartzman vs [21] Norrie [8] Hurkacz vs. [23] Dimitrov [31] Taylor Fritz vs [3] Alexander...Blackout totale del nuovo #13 al mondo (salvo exploit dalle retrovie) che poteva aprirsi scenari interessanti in attesa dell'incontro tra Gael Monfils e Alexanderche decreterà lo sfidante ...Alexander Zverev sfiderà Taylor Fritz ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...LIVE - Zverev-Fritz, Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA. Gli aggiornamenti in tempo reale dei quarti di finale ...