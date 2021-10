Joele rompe il silenzio su Instagram | “Sono stato messo in difficoltà per fare ascolti”

Leggi su biccy

(Di sabato 16 ottobre 2021)Milan ècacciato da Uomini e Donne, ma nonostante l’uscita in sordina accompagnata da una Maria De Filippi stranamente pacata (rispetto ad altre volte storiche), si è ugualmente lamentato su. “qua per raccontarvi cosa è successo, mettendoci la faccia” – ha dichiaratocon un video su IG – In quel momento mitrovato in una situazione che non mi aspettavo. E solo dopo, a mente più lucida, ho capito cosa veramente avrei voluto dire. Vorrei precisare subito che non ho mai detto di essere un santo e non ho mai nascosto nulla alla redazione. Migià chiarito. La mia percezione è quella di essereconsiderato un po’ meno rispetto agli altri.abituato ad alzarmi e andare a lavorare, non ...