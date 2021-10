«Il possesso palla non se lo fila più nessuno, sono ben altri i big data che governano il calcio» (Di venerdì 15 ottobre 2021) C’è un aneddoto che racconta perfettamente il rapporto ormai incestuoso tra calcio e big data. Lo ha raccontato a El Pais Vosse de Boode, il capo del dipartimento di scienza dello sport e analisi dei dati dell’Ajax: “Avevamo notato qualcosa di strano nel modo in cui il portiere André Onana affrontava i tiri ravvicinati. Si piantava con i piedi molto più larghi di quanto consigliavano i preparatori e tecnici. Mentre si preparavano a correggere la postura Onana ci siamo chiesti: ‘E se avesse ragione lui?’. Lo abbiamo coperto di sensori, circondato di telecamere e confrontato con quello che fanno gli altri portieri: Onana era più veloce, il 20% più veloce. E quindi, abbiamo passato le otto settimane successive a insegnare al resto dei portieri a piazzarsi come lui. sono rimasto sorpreso dal fatto che il miglioramento sia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) C’è un aneddoto che racconta perfettamente il rapporto ormai incestuoso trae big. Lo ha raccontato a El Pais Vosse de Boode, il capo del dipartimento di scienza dello sport e analisi dei dati dell’Ajax: “Avevamo notato qualcosa di strano nel modo in cui il portiere André Onana affrontava i tiri ravvicinati. Si piantava con i piedi molto più larghi di quanto consigliavano i preparatori e tecnici. Mentre si preparavano a correggere la postura Onana ci siamo chiesti: ‘E se avesse ragione lui?’. Lo abbiamo coperto di sensori, circondato di telecamere e confrontato con quello che fanno gliportieri: Onana era più veloce, il 20% più veloce. E quindi, abbiamo passato le otto settimane successive a insegnare al resto dei portieri a piazzarsi come lui.rimasto sorpreso dal fatto che il miglioramento sia ...

