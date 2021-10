Il Mortadella Days 2021 fa tappa a Roma | ecco dove e quando

(Di venerdì 15 ottobre 2021)– Considerato oramai il salume italiano più famoso della gastronomia italiana, laBologna è un punto fermo dell’eccellenza emiliana, con una secolare storia alle spalle. Un prodotto unico nel suo genere, per la qualità delle materie prime e delle tecniche di produzione. Molto apprezzata dal consumatore è sempre presente sulle tavole italiane e ben si sposa con una grandissima gamma di ricette della nostra tradizione culinaria, conquistando sia grandi che bambini. Dopo Milano,ha fattolo scorso weekend, ora è la volta della capitale a celebrare tutta la bontà di questo gustoso insaccato, prima che il 24 ottobre torni a casa con l’ultimanella sua Bologna. Un evento da non perdere dunque, ail 16 e 17 ottobre, in una location ...

... ubiqo ha organizzato un roadshow di cinque giornate di eventi per il Consorzio Italiano TutelaBologna IGP , i, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le ...... ubiqo ha organizzato un roadshow di cinque giornate di eventi per il Consorzio Italiano TutelaBologna IGP , i, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le ...Nato per celebrare l’anniversario del 24 ottobre 1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui si stabilivano le regole per la produzione della Mortadella (vero e proprio antesignano dell’od ...FGMC, la società di consulenza strategica operativa di Francesco Giromini, presenta sul mercato ubiqo, nuovo format di consumer engagement activation integrato on-off line ...