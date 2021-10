Grande Fratello Vip 6, decima puntata: commenti a caldo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alle 21.40, su Canale 5, la decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alle 21.40, su Canale 5, ladella sesta edizione delVip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @alfosignorini conduce un nuovo appuntamento con #GFVIP - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - _DAGOSPIA_ : LAVATEVE! AL GRANDE FRATELLO VIP ALEX BELLI VS SOPHIE CODEGONI: HA LE ORECCHIE PIENE DI CERUME… - astralyium : RT @Cremino11: Sophie: “Non ho mai visto un blocco dedicato a te, finalmente lo hai avuto” Soleil: “Non so che grande fratello stai vedendo… -