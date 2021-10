Giulia Salemi | in arrivo la proposta di matrimonio di Pierpaolo Pretelli

Leggi su biccy

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In molti hanno dubitato della loro storia, eppure da quando sono usciti dal GF Vipsono sempre più uniti. Addirittura presto potrebbe arrivare anche unadi. Secondo il settimanale Nuovo, Pier farà laalla fine di Tale e Quale, forse durante l’ultima puntata del programma. “Grande progetto per il concorrente di Tale e Quale Show. Non si tratta di qualcosa di lavorativo. Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show lui farà aladi nozze. Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show. All’epoca del loro incontro in Tv pochi credevano che la loro relazione sarebbe durata. Ora anche i più scettici dovranno ricredersi”. Se ...