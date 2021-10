GF Vip 6: Manuel Bortuzzo chiude con Lucrezia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le cose tra Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo sembrano peggiorare di giorno in giorno. Mentre la ragazza in queste ore ha provato a riavvicinarsi, infatti, il nuotatore l’ha di nuovo allontanata, specificando di non volere, almeno per il momento, nulla con lei. Nonostante nella puntata di lunedì sera Manuel Bortuzzo abbia ribadito di non avere più molto interesse per Lucrezia Selassiè la giovane principessa non sembra volersi arrendere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le cose traSelassiè esembrano peggiorare di giorno in giorno. Mentre la ragazza in queste ore ha provato a riavvicinarsi, infatti, il nuotatore l’ha di nuovo allontanata, specificando di non volere, almeno per il momento, nulla con lei. Nonostante nella puntata di lunedì seraabbia ribadito di non avere più molto interesse perSelassiè la giovane principessa non sembra volersi arrendere Articolo completo: dal blog SoloDonna

