Il presidente francese Emmanuel Macron resta in testa saldamente nei sondaggi in vista delle presidenziali. Secondo l'ultima indagine di Ifop - Fiducial per Le Figaro e LCI resta incertezza per il ballottaggio, ma il capo di stato mantiene la prima posizione nelle

Ultime Notizie dalla rete : Francia sondaggi Francia, sondaggi presidenziali: Macron saldamente in testa Il presidente francese Emmanuel Macron resta in testa saldamente nei sondaggi in vista delle presidenziali. Secondo l'ultima indagine di Ifop - Fiducial per Le Figaro e LCI resta incertezza per il ballottaggio, ma il capo di stato mantiene la prima posizione nelle ...

Francia, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo sarà la candidata socialista alle presidenziali La sindaca di Parigi è stata scelta dai militanti del partito superando Le Foll. Ma secondo i sondaggi la sua strada è in ...

Covid Francia, da oggi tamponi a pagamento per incoraggiare vaccinazione I prezzi oscillano fra i 22 i 45 euro, a seconda del tipo di test e del luogo dove l'esame viene effettuato. I prezzi oscillano fra i 22 i 45 euro, a seconda del tipo di test e del luogo dove l'esame ...

