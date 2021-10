Flow annuncia Filecoin come suo collaboratore ufficiale per lo storage (Di venerdì 15 ottobre 2021) Filecoin sta anche lanciando un "Next Step Grant" per i progetti NFT emergenti su Flow come parte della collaborazione La rete blockchain a misura di sviluppatore Flow Blockchain ha annunciato che il sistema di archiviazione dei dati digitali Filecoin sarà il suo collaboratore ufficiale per l'archiviazione. Si prevede che la partnership tra le due società accelererà la proprietà end-to-end di token non fungibili (NFT) e consentirà ai titolari e agli emittenti di archiviare e accedere in modo sicuro ai propri NFT da qualsiasi luogo. L'annuncio arriva mesi dopo che Dapper Labs, meglio conosciuta per il suo sviluppo dei popolari NBA Top Shot NFT, ha dichiarato che stava lavorando per integrare la Flow Blockchain con i servizi di ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 15 ottobre 2021)sta anche lanciando un "Next Step Grant" per i progetti NFT emergenti suparte della collaborazione La rete blockchain a misura di sviluppatoreBlockchain hato che il sistema di archiviazione dei dati digitalisarà il suoper l'archiviazione. Si prevede che la partnership tra le due società accelererà la proprietà end-to-end di token non fungibili (NFT) e consentirà ai titolari e agli emittenti di archiviare e accedere in modo sicuro ai propri NFT da qualsiasi luogo. L'annuncio arriva mesi dopo che Dapper Labs, meglio conosciuta per il suo sviluppo dei popolari NBA Top Shot NFT, ha dichiarato che stava lavorando per integrare laBlockchain con i servizi di ...

Advertising

bw_italian : Evasc Neurovascular annuncia il nuovo eCLIPs Bifurcation Flow Diverter - bw_italian : Riassunto: Industrial Flow Solutions™ annuncia una transazione per l’acquisizione di Clearwater Controls™ per ampli… - UtoolsIT : RT @datamanager_it: HTC annuncia Vive Flow, il visore VR per fare yoga (e non solo) - TradeManager_it : RT @datamanager_it: HTC annuncia Vive Flow, il visore VR per fare yoga (e non solo) - datamanager_it : HTC annuncia Vive Flow, il visore VR per fare yoga (e non solo) -