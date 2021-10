' Fascista | ricordati piazzale Loreto' | nella notte minacce scritte al comitato elettorale di Michetti

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Un gesto assolutamente da condannare, figlio sicuramente delle vicende che in queste ultime settimane riguardano la destra. "", "", sono le- con una stella a ...

La seconda su un muro adiacente recita 'piazzale Loreto'. 'Nella notte criminali comunisti vandalizzano con scritte la sede del comitato Michetti: appaiono la stella a cinque punte ...Un gesto assolutamente da condannare, figlio sicuramente delle vicende che in queste ultime settimane riguardano la destra. "", "piazzale Loreto", sono le scritte - con una stella a cinque punte - che durante la notte sono apparse fuori una sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco ...AGI - Scritte 'fascista' e una stella a 5 punte sono comparse nella notte sulla sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra, in via Antonio Malfante, ne ...Ennesimo atto vandalico nella città di Terni dove alcuni ignoti hanno imbrattato una targa alla memoria di Raul Angelini. Carabiniere partigiano torturato e ucciso dai nazifascisti nel 1944. A denunci ...