Domenica In: ritorna in studio il pubblico (Di venerdì 15 ottobre 2021) Domenica In: dal 17 ottobre il pubblico ritornerà in studio insieme a Mara Venier Una parvenza di normalità per il programma condotto da Mara Venier Domenica In. Secondo quanto riportato da TvBlog, da questa prossima Domenica 17 ottobre, a tenerle compagnia, oltre agli ospiti intervistati, anche il pubblico. Si tratta della prima volta per Mara Venier con il pubblico in loco da quando è scoppiata da pandemia da Covid-19. Ma le novità non terminano qui. È previsto, infatti, un gioco telefonico che dovrebbe chiamarsi Pronto chi canta?. Secondo le voci, le regole sarebbero le seguenti: il telespettatore risponde al telefono senza salutare, bensì continuando a cantare la canzone suonata in studio dall’orchestra fino all’attimo subito ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021)In: dal 17 ottobre ilritornerà ininsieme a Mara Venier Una parvenza di normalità per il programma condotto da Mara VenierIn. Secondo quanto riportato da TvBlog, da questa prossima17 ottobre, a tenerle compagnia, oltre agli ospiti intervistati, anche il. Si tratta della prima volta per Mara Venier con ilin loco da quando è scoppiata da pandemia da Covid-19. Ma le novità non terminano qui. È previsto, infatti, un gioco telefonico che dovrebbe chiamarsi Pronto chi canta?. Secondo le voci, le regole sarebbero le seguenti: il telespettatore risponde al telefono senza salutare, bensì continuando a cantare la canzone suonata indall’orchestra fino all’attimo subito ...

Advertising

piero_pangallo : non rompete i coglioni col #GreenpassObbligatorio .... che ritorna la #serieA domenica c'è la @juventusfc . #JuveRoma ???? - see_lallero : RT @tvblogit: ?ANTEPRIMA #TvBlog Un altro importante segnale di un ritorno alla normalità anche in TV: a #DomenicaIN ritorna il pubblico.… - tvblogit : ?ANTEPRIMA #TvBlog Un altro importante segnale di un ritorno alla normalità anche in TV: a #DomenicaIN ritorna il… - news_modena : Mercato straordinario, ritorna l’appuntamento della terza domenica del mese - VitaMimmo : RT @VenetoAgricoltu: Domenica 24 ott. a #GodegaFiere (TV) ritorna il 'Festival delle Dop”, con il meglio dei prodotti agroalimentari veneti… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica ritorna Il Murata a caccia dei primi punti: domenica affronta il Fiorentino Nel match di domenica prossima ritorna disponibile Niang, che ha scontato il turno di squalifica. Assente per infortunio Toccaceli.

La pitina Igp a 'Milano Golosa' Ritorna nel week end, sabato 16 e domenica 17 ottobre , dopo un anno di fermo per i noti motivi, Milano Golosa , un evento dedicato al cibo ideato e voluto da Davide Paolini de 'Il Gastronauta' che ...

Aversa. Domenica ritorna in edicola NerosuBianco La Rampa Calcio femminile, San Marino Academy: in panchina ritorna Alain Conte Dopo la rescissione consensuale del rapporto con Alessandro Recenti, la San Marino Academy ha scelto il nome del nuovo mister. Nuovo solo per modo di dire: in realtà, è un volto assai noto quello di c ...

“Curri chi ti pigghiu”, dopo due anni ritorna la gara podistica a Santa Teresa di Riva Riprende dopo due anni “Curri chi ti pigghiu” la manifestazione sportiva di corsa su strada che si svolge a Santa Teresa di Riva. Nata dieci anni fa, la kermesse è divenuta un punto di riferimento nel ...

Nel match diprossimadisponibile Niang, che ha scontato il turno di squalifica. Assente per infortunio Toccaceli.nel week end, sabato 16 e17 ottobre , dopo un anno di fermo per i noti motivi, Milano Golosa , un evento dedicato al cibo ideato e voluto da Davide Paolini de 'Il Gastronauta' che ...Dopo la rescissione consensuale del rapporto con Alessandro Recenti, la San Marino Academy ha scelto il nome del nuovo mister. Nuovo solo per modo di dire: in realtà, è un volto assai noto quello di c ...Riprende dopo due anni “Curri chi ti pigghiu” la manifestazione sportiva di corsa su strada che si svolge a Santa Teresa di Riva. Nata dieci anni fa, la kermesse è divenuta un punto di riferimento nel ...