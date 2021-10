Del Genio: “Funziona tutto tatticamente, per questo la testa dei giocatori è libera” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Paolo Del Genio, nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha esposto il suo pensiero riguardo la crescita mentale del Napoli. Queste le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Paolo Del, nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha esposto il suo pensiero riguardo la crescita mentale del Napoli. Queste le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

welikeduel : Il cartoon di @Makkox sul #socialdown #propagandalive - La7tv : #propagandalive Il cartoon del Genio @Makkox a @welikeduel - FBiasin : Qui c’è molta cattiveria e una punta di ingratitudine, ma anche del genio. #SqiudGame #Handanovic - VisonaNicola : RT @stebaraz: Nuovo episodio del @ramella_f show, detto anche 'The Cherry Picking Circus'. Per far vedere quanto siano brutte e cattive le… - micapice : RT @stebaraz: Nuovo episodio del @ramella_f show, detto anche 'The Cherry Picking Circus'. Per far vedere quanto siano brutte e cattive le… -