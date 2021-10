Coronavirus in Toscana: 4 morti a Firenze, oggi 15 ottobre. E 135 contagi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 4 i morti per Coronavirus di oggi, 15 ottobre, in Toscana. Si tratta di 3 uomini e una donna, tutti residenti in provincia di Firenze, con età media di 90 anni. Mentre scendono a 135 (ieri erano stati 229) i nuovi contagiati (128 sono confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 4 iperdi, 15, in. Si tratta di 3 uomini e una donna, tutti residenti in provincia di, con età media di 90 anni. Mentre scendono a 135 (ieri erano stati 229) i nuoviati (128 sono confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni L'articolo proviene daPost.

