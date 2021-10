Caso ammutinamento, sono due i procedimenti in corso. Sentenza verso fine novembre (Di venerdì 15 ottobre 2021) sono due i procedimenti per il Caso ammutinamento Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Caso dell’ammutinamento nel post Napoli-Salisburgo continua a tenere banco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 15 ottobre 2021)due iper ilCome riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, ildell’nel post Napoli-Salisburgo continua a tenere banco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : Caso ammutinamento due le vertenze del Napoli: una solo contro Allan! Il motivo - #ammutinamento #vertenze #Napoli… - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSA ULTIM'ORA AMMUTINAMENTO DOPO NAPOLI-SALISBURGO, ORA E' LUI CHE RISCHIA PIU' DI TUTTI. ECCO COSA E' SUCCES… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Ammutinamento del 2019, per fine novembre la sentenza sul caso Allan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Ammutinamento del 2019, per fine novembre la sentenza sul caso Allan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Ammutinamento del 2019, per fine novembre la sentenza sul caso Allan -