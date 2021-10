Carabinieri senza Green pass cacciati nella notte dalle caserme per ordine del comando generale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo denuncia il Nuovo sindacato Carabinieri, annunciando l’intenzione di “intervenire in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte a cercarsi mezzi di fortuna” “L’Arma dei Carabinieri ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green pass da questa mezzanotte”. Lo sostiene il Nuovo sindacato Carabinieri, spiegando… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo denuncia il Nuovo sindacato, annunciando l’intenzione di “intervenire in ogni luogo per difendere i propri colleghiin mezzo allaa cercarsi mezzi di fortuna” “L’Arma deiha datoa tutti i militari alloggiati nelledi uscirecamerette se non sono in possesso dalda questa mezza”. Lo sostiene il Nuovo sindacato, spiegando… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - enpaonlus : Brescia, voleva servire 200 uccellini protetti per cena ma invece dei clienti arrivano i carabinieri… - _Carabinieri_ : Ammassano rifiuti e li smaltiscono senza alcun trattamento. Poi danno fuoco al piazzale per ripulire, a costo zero,… - ValeValentina2 : RT @stopcensura2020: Carabinieri, 5mila senza Green Pass cacciati dalle caserme: “Mai accaduto nella storia dell’Arma” - Gomblotto3 : RT @stopcensura2020: Carabinieri, 5mila senza Green Pass cacciati dalle caserme: “Mai accaduto nella storia dell’Arma” -