Barcellona | Laporta su Bartomeu | “È disperato | ora si rende conto del disastro che ha causato”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ultima notizia in casaè stata, ovviamente, il rinnovo del gioiellino spagnolo Pedri. Durante la conferenza stampa organizzata per celebrare questo accordo, il Presidente blaugrana, Joanè stato interpellato sulle dichiarazioni del suo predecessore, Josep Maria. Ecco le sue parole: “Sono così entusiasta di quello che stiamo celebrando, che non voglio parlare o essere distratto da altre cose. Vedo una persona disperata che si standodell’entità delche ha. Ma non entro nei dettagli, stiamo vivendo un momento così bello che non voglio che venga rovinato”. SportFace.

Commenta per primo Durante la conferenza stampa organizzata per celebrare il rinnovo di Pedri , il presidente del Barcellona Joan Laporta è stato interpellato sulle dichiarazioni del suo predecessore, Josep Maria Bartomeu: 'Sono così entusiasta di quello che stiamo celebrando, che non voglio parlare o essere distratto da altre cose. Vedo una persona disperata che si sta rendendo conto dell'entità del disastro che ha causato. Ma non entro nei dettagli, stiamo vivendo un momento così bello che non voglio che venga rovinato'.