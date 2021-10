Alla scoperta di Pisa | presentata la guida illustrata per i più piccoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) È statavenerdì mattina in sala delle Baleari ladi” (Pacini editore), un viaggio nei quattro quartieri del centro storico di, narrato a misura di bambino dgiornalista Chiara Cini, con le illustrazioni di Silvia Lacorte. Il Comune diha concesso il patrocinio. «Si tratta di un bellissimo progetto che come Amministrazione abbiamo sposato sin dall’inizio – spiega l’assessore alle politiche sociali e scolastiche Sandra Munno -. Sono stata molto contenta anche di avere partecipatosua produzione perché si tratta di un lavoro che porta le nostre famiglie e le scuole a riscoprire i nostri quattro quartieri, attraverso percorsi con una prospettiva inedita, ...

juventusfc : Focus ??Alla scoperta dei numeri sull' @OfficialASRoma ?? - TeatroManzoni : Fino al 24 ottobre trovate in scena al #TeatroManzoni la commedia pirandelliana #Liolà! Andiamo alla scoperta del p… - PCMoimacco : RT @ProtCivReg_FVG: #SettimanadiPC ?? Focus Volontariato & Cittadinanza. Tour online alla scoperta del funzionamento dei MEZZI inseriti nel… - Cinge1976 : RT @Raicomspa: Alla scoperta di una delle compagnie di danza più importanti al mondo: i ballerini del @teatroallascala di Milano, protagoni… - PFriuli : RT @ProtCivReg_FVG: #SettimanadiPC ?? Focus Volontariato & Cittadinanza. Tour online alla scoperta del funzionamento dei MEZZI inseriti nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta

il Resto del Carlino

Appuntamentopolisportiva di Bienate (via Piero Gobetti a Magnago ), partenza alle 14 e rientro alle 16. Il Parco delle Roggìe prende il nome dalla definizione che compare sulle antiche mappe ...Una volta entrati in casa i militari dell'Arma hanno fatto la macabra. Sono ancora ignoti i motivi che hanno portatotragedia. La cittadina abruzzese è sotto shock. - - > Donna ...Il Cantone Ticino, grazie alle sue giovani università e a un ambiente molto favorevole all’innovazione è un luogo particolarmente interessante e attrattivo per la nascita e la crescita di idee innovat ...I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono ...