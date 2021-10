Vite al Limite, un triste epilogo inaspettato: “Si è tolto la vita” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vite al Limite, la storia di James Bonner non si è conclusa come ci si aspettava. Due anni fa, la tragica notizia. Uno sconvolgente epilogo Vite al Limite è il noto programma americano in onda su Real Time. La trasmissione riprende per circa un anno il percorso di dimagrimento intrapreso da persone patologicamente obese – che Leggi su youmovies (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al, la storia di James Bonner non si è conclusa come ci si aspettava. Due anni fa, la tragica notizia. Uno sconvolgentealè il noto programma americano in onda su Real Time. La trasmissione riprende per circa un anno il percorso di dimagrimento intrapreso da persone patologicamente obese – che

Advertising

LibertiMauda : RT @CRINICO72: @Paola960140371 @ritafrediani Innanzitutto,non ha risposto alla mia domanda. Il limite sarà quando il virus non condizionera… - CRINICO72 : @Paola960140371 @ritafrediani Innanzitutto,non ha risposto alla mia domanda. Il limite sarà quando il virus non con… - Ayoub_Kenz : Adele, mia cara, qua già le nostre vite sentimentali sono al limite, se ci fai la cortesia di pubblicare questo alb… - pinkishh3ll : Facciamo la versione vite al limite per chi non sta bene e tipo devono smetterla di piangere lol - laurafigundio : @GanzoSwan Lo aspettiamo su Vite al Limite -