Un no vax incontra un dottore in un bar: non è una barzelletta, ecco cosa succede (Di giovedì 14 ottobre 2021) Due sconosciuti hanno cominciato a parlare nel bar di un ristorante di Gainesville, in Florida, e sono andati avanti per oltre tre ore a discutere sui vaccini anti-Covid. Non appena Duane Mitchell, 50 anni, ha detto di essere un ricercatore che studia malattie umane presso l'Università della Florida, Mark Hall non ha potuto fare a meno di porgli la fatidica domanda: "cosa ne pensi del vaccino?". Mitchell ha risposto di avere piena fiducia nel vaccino e nella scienza e di essersi già sottoposto all'inoculazione del siero. Hall ha replicato di aver svolto ricerche approfondite sui vaccini, ma di avere ancora molte domande senza risposta. LEGGI ANCHE => "Fermate questo schifo": lo strazio del padre di una 16enne (non) uccisa dal vaccino Lo scambio è raccontato dallo stesso ricercatore al Washington Post: "Era scettico e continuava a fare domande", ...

