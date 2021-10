Tsitsipas-Basilashvili in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Stefanos Tsitsipas e Nikoloz Basilashvili si affronteranno per un posto in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il tennista greco vanta uno status superiore all’avversario, per quanto concerne il circuito maggiore, e si presenta allo scontro valido come quarti di finale da assoluto favorito; dal canto suo, però, il georgiano non è nuovo a exploit inaspettati e punta a eliminare uno dei contendenti al successo finale. La velocità di palla di Basilashvili potrebbe giocare un brutto scherzo al greco, ma Tsitsipas è determinato ad arrivare sino in fondo. La sfida sarà trasmetta in diretta televisiva da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming disponibile su Sky Go ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Stefanose Nikolozsi affronteranno per un posto in semifinale aldi. Il tennista greco vanta uno status superiore all’avversario, per quanto concerne il circuito maggiore, e si presenta allo scontro valido come quarti di finale da assoluto favorito; dal canto suo, però, il georgiano non è nuovo a exploit inaspettati e punta a eliminare uno dei contendenti al successo finale. La velocità di palla dipotrebbe giocare un brutto scherzo al greco, maè determinato ad arrivare sino in fondo. La sfida sarà trasmetta intelevisiva da Sky Sport (201 o 205), con livedisponibile su Sky Go ...

