Tamponi, Fesica-Confsal: “Dividere il costo a metà tra Stato e datori. I lavoratori non possono pagare” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Un tampone rapido ogni 48 ore o uno molecolare ogni 72 ore rischia di gravare pesantemente sullo stipendio dei lavoratori. Un dipendente che lavora cinque giorni a settimana dovrà eseguire almeno tre Tamponi rapidi. Per un totale di 45 euro, ovvero 180 euro al mese”. A fare i conti con preoccupazione è il segretario generale della Fesica- Confsal Bruno Mariani. Che scende in campo alla vigilia dell’obbligo di presentazione del green pass sul luogo di lavoro. Con il vincolo, per i lavoratori non vaccinati, di effettuare Tamponi periodici per svolgere la propria giornata lavorativa. Mariani (Fesica-Confsal): dividiamo il costo dei Tamponi “Davanti ad un’oggettiva gravosa problematica, ci appelliamo alla sensibilità del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Un tampone rapido ogni 48 ore o uno molecolare ogni 72 ore rischia di gravare pesantemente sullo stipendio dei. Un dipendente che lavora cinque giorni a settimana dovrà eseguire almeno trerapidi. Per un totale di 45 euro, ovvero 180 euro al mese”. A fare i conti con preoccupazione è il segretario generale dellaBruno Mariani. Che scende in campo alla vigilia dell’obbligo di presentazione del green pass sul luogo di lavoro. Con il vincolo, per inon vaccinati, di effettuareperiodici per svolgere la propria giornata lavorativa. Mariani (): dividiamo ildei“Davanti ad un’oggettiva gravosa problematica, ci appelliamo alla sensibilità del ...

Advertising

FesicaConfsal : Pensiamo sia giusto far condividere le spese sui #tamponi per i dipendenti senza #greenpass, al cinquanta per cento… - BrunoMariani54 : RT @FesicaConfsal: #greenpass. Fesica: ”Oneri dei tamponi al 50 per cento Stato-Datori, no ai lavoratori” - FesicaConfsal : #greenpass. Fesica: ”Oneri dei tamponi al 50 per cento Stato-Datori, no ai lavoratori” - FesicaConfsal : RT @GiornaleLORA: Green Pass. Fesica: ”Oneri dei tamponi al 50 per cento Stato-Datori, no ai lavoratori” - BrunoMariani54 : RT @GiornaleLORA: Green Pass. Fesica: ”Oneri dei tamponi al 50 per cento Stato-Datori, no ai lavoratori” -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Fesica Green Pass, Fesica: 'Oneri dei tamponi al 50 per cento Stato - Datori' ...Ufficio Stampa FesicaConfsal Lo dice il Segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani a proposito dell'obbligo che ,con il vincolo, per i lavoratori non vaccinati, di effettuare tamponi ...

Green pass, la Fesica finanzia i tamponi ai lavoratori grazie alla bilateralità ...forze politiche e parti sociali stiano avanzando la proposta di offrire tamponi gratuiti, qualora fossero a carico dei lavoratori, a tutti i non vaccinati che vogliono svolgere servizio. La Fesica ...

Covid: Fesica-Confsal, federazione finanzia i tamponi ai lavoratori grazie alla bilateralità Il Dubbio Green Pass, Fesica: 'Oneri dei tamponi al 50 per cento Stato - Datori' Green Pass, Fesica: 'Oneri dei tamponi al 50 per cento .... Fonte Ufficio Stampa FesicaConfsal Lo dice il Segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani a proposito dell'obbligo che ,con il vi ...

...Ufficio Stampa FesicaConfsal Lo dice il Segretario generale dellaConfsal Bruno Mariani a proposito dell'obbligo che ,con il vincolo, per i lavoratori non vaccinati, di effettuare......forze politiche e parti sociali stiano avanzando la proposta di offriregratuiti, qualora fossero a carico dei lavoratori, a tutti i non vaccinati che vogliono svolgere servizio. La...Green Pass, Fesica: 'Oneri dei tamponi al 50 per cento .... Fonte Ufficio Stampa FesicaConfsal Lo dice il Segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani a proposito dell'obbligo che ,con il vi ...