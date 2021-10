Sicurezza, Salvini “Lamorgese faccia il ministro o si dimetta” (Di giovedì 14 ottobre 2021) CASSANO D’ADDA (MILANO) – “La gestione dell’ordine pubblico, al di là degli sbarchi che continuano ancora oggi in Calabria e Sicilia, è fallimentare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’iniziativa a Cassano d’Adda, nel Milanese.“Non si può permettere di assediare città, Roma, Milano, rave party, baby gang, assalti a pronto soccorso e sindacati. Qua c’è un ministro che o comincia a fare il ministro oppure si deve dimettere, perchè garantire la Sicurezza degli italiani è fondamentale, specialmente in giorni delicati come questi”.“Mentre qualcuno si occupa di fascismo che non torna la Lega si occupa di aiutare i lavoratori e le lavoratrici – ha sottolineato Salvini -. Abbiamo chiesto ieri al presidente Draghi, oggi ho visto che che lo chiedono anche i sindacati, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) CASSANO D’ADDA (MILANO) – “La gestione dell’ordine pubblico, al di là degli sbarchi che continuano ancora oggi in Calabria e Sicilia, è fallimentare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di un’iniziativa a Cassano d’Adda, nel Milanese.“Non si può permettere di assediare città, Roma, Milano, rave party, baby gang, assalti a pronto soccorso e sindacati. Qua c’è unche o comincia a fare iloppure si deve dimettere, perchè garantire ladegli italiani è fondamentale, specialmente in giorni delicati come questi”.“Mentre qualcuno si occupa di fascismo che non torna la Lega si occupa di aiutare i lavoratori e le lavoratrici – ha sottolineato-. Abbiamo chiesto ieri al presidente Draghi, oggi ho visto che che lo chiedono anche i sindacati, ...

Advertising

CarloCalenda : Bersani è stato un ottimo Ministro. Decisamente più liberista di me in quanto a provvedimenti sulla concorrenza. Ma… - vivereitalia : Sicurezza, Salvini 'Lamorgese faccia il ministro o si dimetta' - CorriereCitta : Sicurezza, Salvini “Lamorgese faccia il ministro o si dimetta” - AlessioColzani : ?? SCONTRI, #SALVINI: '#LAMORGESE INADEGUATA' @matteosalvinimi: 'Lo confermo ancora una volta: INADEGUATA. Non prev… - Teresa02247224 : RT @ritarimix: 'Odia il prossimo tuo' Rischiano pene fino a due anni e multe fino a 2.000 euro x avere aiutato i migranti senza tetto. Per… -