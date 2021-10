Salernitana, Castori valuta le alternative contro lo Spezia: troppi gli infortuni in squadra (Di giovedì 14 ottobre 2021) A due giorni dal ritorno in campo per il match salvezza contro lo Spezia la situazione della Salernitana, dal punto di vista della rosa, è a dir poco drammatica. troppi infortuni e quasi tutti arrivati l’uno dietro l’altro: a Fabrizio Castori il compito di creare quasi da zero la formazione. Quella di sabato sarà un incontro importante contro un avversario che lotta per lo stesso obiettivo dei Granata. L’amarezza risulta ancora maggiore se si pensa al fatto che la squadra messa in campo nelle ultime tre partite aveva cominciato a ingranare in Serie A e aveva fornito delle buone prestazioni: 1 pareggio, 1 sconfitta di misura e 1 vittoria. Momento sportivamente tragico, ma la stagione è ancor lunga e i punti a disposizione, calcolatrice ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) A due giorni dal ritorno in campo per il match salvezzalola situazione della, dal punto di vista della rosa, è a dir poco drammatica.e quasi tutti arrivati l’uno dietro l’altro: a Fabrizioil compito di creare quasi da zero la formazione. Quella di sabato sarà un inimportanteun avversario che lotta per lo stesso obiettivo dei Granata. L’amarezza risulta ancora maggiore se si pensa al fatto che lamessa in campo nelle ultime tre partite aveva cominciato a ingranare in Serie A e aveva fornito delle buone prestazioni: 1 pareggio, 1 sconfitta di misura e 1 vittoria. Momento sportivamente tragico, ma la stagione è ancor lunga e i punti a disposizione, calcolatrice ...

