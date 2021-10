Roma | dà fuoco a 6 cassonetti | un monopattino e un’auto Preso il piromane di Marconi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Era tarda notte quando in via Francesco Grimaldi diversidei rifiuti sono stati incendiati, richiamando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti che da mesi vedono accrescere questo fenomeno nel quartiere. Nello specifico parliamo di 3per la raccolta indifferenziata, una campana per la raccolta del vetro, un cassonetto per la raccolta della carta e un contenitore per la raccolta di vestiti usati totalmente avvolti dalle fiamme. L’incendio, poi, si è esteso coinvolgendo anche unelettrico e, parzialmente,vettura, parcheggiati nelle vicinanze. Leggi anche:, incendiano auto, scooter e: ‘presi’ i pini di San Giovanni e Garbatella (VIDEO): a6 ...