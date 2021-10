Question time Lamorgese su scontri Roma: Salvini, “La ministra è inadeguata” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – “Lo confermo ancora una volta: inadeguata. Non prevedere le necessarie misure di sicurezza e non prevenire gli incidenti, anche gravi, significa solo che è la persona sbagliata, nel posto sbagliato”. Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), torna nuovamente ad attaccare la ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, dopo il Question time che quest’ultima ha tenuto in Parlamento per relazionare sugli scontri verificatisi a Roma lo scorso weekend durante la manifestazione contro il green pass. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021)– “Lo confermo ancora una volta:. Non prevedere le necessarie misure di sicurezza e non prevenire gli incidenti, anche gravi, significa solo che è la persona sbagliata, nel posto sbagliato”. Con queste parole il leader della Lega, Matteo(foto), torna nuovamente ad attaccare ladell’interno, Luciana, dopo ilche quest’ultima ha tenuto in Parlamento per relazionare sugliverificatisi alo scorso weekend durante la manifestazione contro il green pass. L'articolo L'Opinionista.

