Provincia di Napoli, nasce la Libera Università di Studi Vesuviani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiSomma Vesuviana (Na) – "nasce la Libera Università di Studi Vesuviani (LUV). L'obiettivo è la creazione di una struttura polifunzionale le cui attività abbiano una ricaduta primaria diretta sul sistema formativo, su quello dei servizi ad alta qualità dell'intero territorio regionale, sul sistema d'impresa a contenuto culturale, sul corpo fisico del territorio vesuviano ed i suoi abitanti. In questo senso si può parlare di campus, in quanto la poli-funzionalità e la multidisciplinarietà ritrovano la loro traduzione spaziale nella diffusione territoriale delle funzioni e degli istituti accademici presenti nel progetto. Dunque una Università di Studi sulla cultura vesuviana ma guardando anche ad ampio respiro allo sviluppo turistico e sociale ...

