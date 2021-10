“Non aiutano e mi mettono a disagio”: Jonah Hill contro i commenti sul proprio corpo (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attore candidato all’Oscar Jonah Hill è stufo che il suo corpo sia sempre al centro delle discussioni dei fan sui suoi canali social. La star statunitense, conosciuta per le sue partecipazioni a film di rilievo come The Wolf of Wall Street, Molto Incinta e Superbad, ha recentemente scritto sulla pagina Instagram di “non sentirsi a proprio agio” nel leggere di continuo commenti sulla sua forma fisica. “So che avete buone intenzioni, ma vi chiedo gentilmente di non fare commenti sul mio corpo”, ha scritto Jonah ai suoi 3 milioni di follower. “Vorrei solo farvi sapere educatamente che non mi aiuta e non mi fa sentire bene”. Non è la prima volta che Hill accenna al fatto di sentirsi a disagio nel proprio ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attore candidato all’Oscarè stufo che il suosia sempre al centro delle discussioni dei fan sui suoi canali social. La star statunitense, conosciuta per le sue partecipazioni a film di rilievo come The Wolf of Wall Street, Molto Incinta e Superbad, ha recentemente scritto sulla pagina Instagram di “non sentirsi aagio” nel leggere di continuosulla sua forma fisica. “So che avete buone intenzioni, ma vi chiedo gentilmente di non faresul mio”, ha scrittoai suoi 3 milioni di follower. “Vorrei solo farvi sapere educatamente che non mi aiuta e non mi fa sentire bene”. Non è la prima volta cheaccenna al fatto di sentirsi anel...

Ultime Notizie dalla rete : Non aiutano Francesca Neri dice basta ai ritocchi: prima e dopo dell'attrice A causa della malattia ha pensato di farla finita : 'È durato non più di cinque secondi, ma avevo ... e una serie di sostanze naturali che aiutano a cicatrizzare le ferite della vescica'. Claudio ...

A Lodi nascerà l'emporio solidale: "Vicini alle famiglie fragili" Si aiutano le persone fragili con educazione finanziaria domestica, nella speranza che la mettano ... per 322 tonnellate e 800mila euro di valore (non corrisponde a esborsi economici reali ma teorici, ...

Premio Nobel Parisi: "Sgravi fiscali per combattere la denatalità, i contratti precari non aiutano i giovani …