Nacon Revolution X il nuovo gamepad PC e Xbox per i Pro Player con Dolby Atmos è pazzesco – VIDEO (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ nato ieri e fa già impazzire oggi gli appassionati di gaming, che domani saranno dei giocatori più performanti di sicuro. Grazie a Nacon. La nota società di VIDEOgiochi francese di Lesquin, che distribuisce VIDEOgiochi su varie piattaforme ma progetta e vende accessori per gaming ha sviluppato un nuovo e pazzesco gamepad con Dolby Atmos. Revolution X Pro Controller, il gioiello di casa Nacon (Nacon)Si chiama Revolution X Pro Controller. E’ appositamente stato creato per i giocatori più competitivi, che esigono prestazioni avanzate e il massimo del comfort durante le sessioni di gioco più impegnative. Ergonomia assoluta, comfort totale, Revolution X APP e ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ nato ieri e fa già impazzire oggi gli appassionati di gaming, che domani saranno dei giocatori più performanti di sicuro. Grazie a. La nota società digiochi francese di Lesquin, che distribuiscegiochi su varie piattaforme ma progetta e vende accessori per gaming ha sviluppato unconX Pro Controller, il gioiello di casa)Si chiamaX Pro Controller. E’ appositamente stato creato per i giocatori più competitivi, che esigono prestazioni avanzate e il massimo del comfort durante le sessioni di gioco più impegnative. Ergonomia assoluta, comfort totale,X APP e ...

