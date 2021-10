Mystery Land, sospeso il programma condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti. Mediaset: 'Tornerà in una formula nuova' (Di giovedì 14 ottobre 2021) sospeso il programma Mystery Land , condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti . A comunicarlo è Mediaset che, in una nota stampa, ha reso noto che il format si ferma momentaneamente, ma Tornerà quanto ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021)ilda. A comunicarlo èche, in una nota stampa, ha reso noto che il format si ferma momentaneamente, maquanto ...

