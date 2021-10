MIMS: in otto mesi adottati 62 decreti attuativi e altri 20 in via di definizione (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili accelera l’adozione dei decreti attuativi. Nei primi otto mesi del Governo Draghi, ne ha adottati 62 per un valore di 10,3 miliardi di euro, riducendo drasticamente il numero di atti pendenti derivanti anche da norme approvate negli anni scorsi. Una delle quattro linee di azione prioritarie perseguite dal Ministero in questi otto mesi – si legge nella nota – ha riguardato l’accelerazione della predisposizione dei “decreti attuativi”, cioè degli atti previsti dalla normativa primaria e delegati a uno o più ministeri in ragione, tra l’altro, della complessità di natura tecnica e della definizione dei criteri di assegnazione dei fondi. Per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili accelera l’adozione dei. Nei primidel Governo Draghi, ne ha62 per un valore di 10,3 miliardi di euro, riducendo drasticamente il numero di atti pendenti derivanti anche da norme approvate negli anni scorsi. Una delle quattro linee di azione prioritarie perseguite dal Ministero in questi– si legge nella nota – ha riguardato l’accelerazione della predisposizione dei “”, cioè degli atti previsti dalla normativa primaria e delegati a uno o più ministeri in ragione, tra l’altro, della complessità di natura tecnica e delladei criteri di assegnazione dei fondi. Per ...

