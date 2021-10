"Mi ha fatto soffrire più di tutti". Francesca Neri e la malattia, parole spiazzanti e dolorose su Claudio Amendola (Di giovedì 14 ottobre 2021) "E' l'uomo che mi ha fatto soffrire di più al mondo, ma anche quello che mi ha amato di più”: queste le parole, spiazzanti, di Francesca Neri sul marito Claudio Amendola. L'attrice, che di recente ha ammesso di soffrire di cistite interstiziale, non ha nascosto le difficoltà vissute in questi ultimi anni nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. La Neri ha raccontato che ad aiutarla a risalire dal dolore è stato proprio l'amore. Francesca e Claudio stanno insieme da ben 25 anni, nonostante alcuni e alti e bassi. La coppia, infatti, per un periodo è stata lontana, subito dopo la nascita del figlio Rocco. L'amore tra i due, però, alla fine è stato più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) "E' l'uomo che mi hadi più al mondo, ma anche quello che mi ha amato di più”: queste le, disul marito. L'attrice, che di recente ha ammesso didi cistite interstiziale, non ha nascosto le difficoltà vissute in questi ultimi anni nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Laha raccontato che ad aiutarla a risalire dal dolore è stato proprio l'amore.stanno insieme da ben 25 anni, nonostante alcuni e alti e bassi. La coppia, infatti, per un periodo è stata lontana, subito dopo la nascita del figlio Rocco. L'amore tra i due, però, alla fine è stato più ...

