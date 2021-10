Masters 1000 Indian Wells 2021 | Tsitsipas e Zverev ai quarti | sconfitti De Minaur e Monfils

Advertising

sportface2016 : #Tennis Masters 1000 #IndianWells 2021: Stefano #Tsitsipas e Alexander #Zverev completano il quadro dei quarti di… - infoitsport : Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari giovedì 14 ottobre con Fognini/Sonego - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells 2021: Sinner eliminato agli ottavi, Fritz trionfa in due set - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells: Eliminato agli ottavi di finale Jannik Sinner - zazoomblog : LIVE – Sinner-Fritz ottavi di finale Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Fritz #ottavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000

Il canale federale, inoltre, propone in differita due match delalle 9:00 e alle 18:00 sulla base di accordi con Sky. ( Fognini/Sonego vs Dodig/Melo quinto match a seguire il quarto ...... e dopo circa un'ora e 40 di match ha potuto ottenere il successo e accedere ai quarti di finale del torneo, prima volta per lui in carriera per un. (aggiornamento di Davide ...Tennis, Stefano Tsitsipas e Alexander Zverev ai quarti di finale del Masters 1000 Indian Wells 2021: sconfitti De Minaur e Monfils.Niente da fare per Jannik Sinner nel torneo ATP di Indian Wells. L’altoatesino è uscito di scena nella notte italiana, cedendo allo statunitense Fritz e salutando quindi il Masters 1000 californiano, ...