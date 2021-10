Masters 1000 Indian Wells 2021 | Sinner | “Sensazioni non buone | mi sembrava altro primo turno”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Il mio team dice che da fuoriandasse tutto bene, invece in campo le mienon erano. Mi son sentito non giusto sulla palla come se non mi muovessi bene. Però alla fine ci ho provato, lui ha sicuramente giocato meglio di me“. Così Jannikcommenta la sconfitta agli ottavi di finale contro Fitz che gli è costata l’eliminazione dal. “Io ho avuto tante palle break – ha proseguito l’azzurro -, poi ho servito io per andare 1 pari ma ho sbagliato palle che di solito faccio. Ho provato a star lì, fare tutto e giocare fino alla fine, le chance le avevo. La partita era molto vicina. Quest’anno ho perso alcune partite così, ma è inutile paragonare una partita con un’altra perché ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis Masters 1000 #IndianWells 2021, Jannik #Sinner dopo la sconfitta: 'Sensazioni non buone, mi sembrava un a… - marioboc17 : Fact: tre degli 8 sono al loro primo quarto di finale in un Masters 1000, gli altri 5 hanno tutti raggiunto almeno… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 14 Ottobre 2021 - sportface2016 : #Tennis Masters 1000 #IndianWells 2021: Stefano #Tsitsipas e Alexander #Zverev completano il quadro dei quarti di… - infoitsport : Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari giovedì 14 ottobre con Fognini/Sonego -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000

Per il numero 39 al mondo è la prima volta in carriera ai quarti di un. Fatale per Sinner , numero 14 del mondo e decima testa di serie del seeding, il parziale di 8 giochi a 0 a cavallo ...Taylor Fritz si conferma la 'bestia nera' degli italiani al torneo Atp Lo statunitense Taylor Fritz si conferma la 'bestia nera' degli italiani al torneo Atpdi Indian Wells: dopo Matteo Berrettini al 3° turno, lo statunitense si è preso infatti lo scalpo anche di Jannik Sinner agli ottavi di finale: 6 - 4, 6 - 3 in un'ora e 40' di gioco per ...Tennis, Jannik Sinner dopo la sconfitta agli ottavi del Masters 1000 Indian Wells 2021: "Sensazioni non buon, mi sembrava un altro primo turno".Indian Wells perde il suo primo favorito. Il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e testa di serie numero uno del Masters 1000 californiano, reduce dalla vittoria agli Us Open, è stato eliminato ...