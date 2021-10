LUCARELLI: CARA INCONTRADA, TI LAMENTAVI DELLA CRUDELTÀ DEI MEDIA E ORA GRASSE RISATE PER AMBRA? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri sera a Striscia la Notizia AMBRA Angiolini ha ricevuto il primo Tapiro d’oro DELLA sua carriera a causa DELLA fine DELLA storia d’amore con Massimiliano Allegri. «Allegri si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?» chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: «Non lo so». Ma, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: «Lui non la lascerà mai sola». E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: «Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…». Una consegna che ha creato un polverone MEDIAtico e un coro di indignazione non solo delle donne. Molti personaggi famosi, giornalisti, per non parlare di comuni telespettatori sui social, si sono scagliati contro Striscia la Notizia e Staffelli. Una delle più articolate prese ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri sera a Striscia la NotiziaAngiolini ha ricevuto il primo Tapiro d’orosua carriera a causafinestoria d’amore con Massimiliano Allegri. «Allegri si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?» chiede Valerio Staffelli all’attrice, che, riguardo al ghosting subito dall’ormai ex compagno, risponde più volte: «Non lo so». Ma, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: «Lui non la lascerà mai sola». E l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: «Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…». Una consegna che ha creato un polveronetico e un coro di indignazione non solo delle donne. Molti personaggi famosi, giornalisti, per non parlare di comuni telespettatori sui social, si sono scagliati contro Striscia la Notizia e Staffelli. Una delle più articolate prese ...

bubinoblog : LUCARELLI: CARA INCONTRADA, TI LAMENTAVI DELLA CRUDELTÀ DEI MEDIA E ORA GRASSE RISATE PER AMBRA? - Claudio63420140 : @Antonel24480189 @adistefano39 @stanzaselvaggia Lucarelli paga le tasse esattamente come gli altri... Si paghi le c… - Antonel24480189 : @adistefano39 @stanzaselvaggia Cara Lucarelli la informo che le cure di cui potrei avere bisogno sicuramente non m… - Vales_sandra : @stanzaselvaggia Sì cara Lucarelli, come paghiamo l‘avvocato a chi delinque ed è povero e le multe fatte ai nullatenenti! - DjMauresse : Qui meglio che mi esprima…ecco cara Lucarelli, il tuo amico Giuliani era spazzatura. E dico solo questo… -