Il Papa: “L’aborto è omicidio, non è lecito diventarne complici: sì all’obiezione di coscienza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Città del Vaticano – L’aborto è un “omicidio. Non è lecito diventare complici”. Lo ribadisce il Papa ricevendo in udienza questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico vaticano, i partecipanti al Congresso promosso dalla Società Italiana di Farmaceutica Ospedaliera. “SulL’aborto – ricorda il Pontefice ai farmacisti- sapete che su questo sono molto chiaro: si tratta di un omicidio e non è lecito diventarne complici. Detto questo, il nostro dovere è la vicinanza, il dovere positivo nostro: stare vicino alle situazioni, specialmente alle donne, perché non si arrivi a pensare alla soluzione abortiva, perché in realtà non è la soluzione. Poi la vita dopo dieci, venti, trent’anni ti passa il conto. E bisogna ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Città del Vaticano –è un “. Non èdiventare”. Lo ribadisce ilricevendo in udienza questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico vaticano, i partecipanti al Congresso promosso dalla Società Italiana di Farmaceutica Ospedaliera. “Sul– ricorda il Pontefice ai farmacisti- sapete che su questo sono molto chiaro: si tratta di une non è. Detto questo, il nostro dovere è la vicinanza, il dovere positivo nostro: stare vicino alle situazioni, specialmente alle donne, perché non si arrivi a pensare alla soluzione abortiva, perché in realtà non è la soluzione. Poi la vita dopo dieci, venti, trent’anni ti passa il conto. E bisogna ...

