Il banchiere Zanetti assolto a 90 anni | Anni duri con i pm accaniti | ma ora sorrido  

Leggi su agi

(Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI – “Tra qualche giorno compirò 90, per fortuna in buona salute, e oggi mi piace pensare che questi settesiano stati solo una triste parentesi di una vita ricca di soddisfazioni professionali. Ma sono statimolto, soprattutto gli ultimi tre di dibattimento con oltre 60 udienze alla continua ricerca, da parte della Procura, di qualche appiglio che potesse dare dare sostanza a delle accuse del tutto inesistenti”. Per la prima volta in questialla sbarra, al termine del processo finito un'assoluzione nel merito dall'accusa di essere stato artefice assieme a GiovBazoli di un patto illecito che diede vita a Ubi Banca (poi incorporata da Banca Intesa Sanpaolo), Emilio ...