Ibrahimovic finalmente in gruppo: pronto per Milan - Verona? (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia che Stefano Pioli e tutti i tifosi Milanisti aspettavano: Zlatan Ibrahimovic è tornato. Il gigante svedese ha svolto l'intera seduta di allenamento odierna in gruppo con la squadra, così ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia che Stefano Pioli e tutti i tifosiisti aspettavano: Zlatanè tornato. Il gigante svedese ha svolto l'intera seduta di allenamento odierna incon la squadra, così ...

