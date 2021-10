Gattuso torna in panchina? "Esonero a un passo": Serie A, una pista caldissima (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'inizio di stagione del Genoa non è stato proprio positivo: solo una vittoria a Cagliari, poi due pareggi e quattro sconfitte. Non può così sorridere la nuova società rossoblu che ha preso il posto di Preziosi, la 777 Partners, e sta così pensando al futuro: l'allenatore Davide Ballardini, secondo Calciomercato.com, è ora a forte rischio e in caso di sconfitta interna col Sassuolo potrebbe salutare. Al suo posto, nei giorni scorsi, è stato contattato Gennaro Gattuso, che è senza squadra dopo l'addio polemico alla Fiorentina. Gattuso però dice no - L'ex allenatore di Milan e Napoli ha ascoltato, ringraziato, ma ha scelto di non approfondire, di non iniziare una trattativa. Nei suoi piani, almeno per il momento, non c'è il Genoa. Ma un club che ambisca a obiettivi superiori. Preferendo lasciarsi libero da vincoli, in attesa magari di una mossa decisiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'inizio di stagione del Genoa non è stato proprio positivo: solo una vittoria a Cagliari, poi due pareggi e quattro sconfitte. Non può così sorridere la nuova società rossoblu che ha preso il posto di Preziosi, la 777 Partners, e sta così pensando al futuro: l'allenatore Davide Ballardini, secondo Calciomercato.com, è ora a forte rischio e in caso di sconfitta interna col Sassuolo potrebbe salutare. Al suo posto, nei giorni scorsi, è stato contattato Gennaro, che è senza squadra dopo l'addio polemico alla Fiorentina.però dice no - L'ex allenatore di Milan e Napoli ha ascoltato, ringraziato, ma ha scelto di non approfondire, di non iniziare una trattativa. Nei suoi piani, almeno per il momento, non c'è il Genoa. Ma un club che ambisca a obiettivi superiori. Preferendo lasciarsi libero da vincoli, in attesa magari di una mossa decisiva ...

