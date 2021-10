Fratoianni: 'Assalto alla Cgil annunciato, qualcuno dovrà dimettersi' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parole molto critiche: "Quello che colpisce di più in questa vicenda dell'Assalto alla Cgil non sono le parole di ieri della ministra, è invece la fila interminabile dei filmati andati in onda. ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parole molto critiche: "Quello che colpisce di più in questa vicenda dell'non sono le parole di ieri della ministra, è invece la fila interminabile dei filmati andati in onda. ...

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni Assalto Fratoianni: 'Assalto alla Cgil annunciato, qualcuno dovrà dimettersi' Castellino annuncia dal palco, un'ora prima dell'assalto, che andranno alla Cgil. Annuncia ... Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dai microfoni de La7 nel corso ...

A differenza di Giorgia Meloni non ho dubbi sulla matrice fascista (di N. Fratoianni) Io, a differenza di Giorgia Meloni, non ho dubbio alcuno sulla matrice fascista dell'assalto e della devastazione della sede nazionale del maggior sindacato italiano che abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi. Ed è il coronamento di 10 anni di tentativi delle varie organizzazioni ...

